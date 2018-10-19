حماس: اعتقالات الاحتلال لن تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة حماس، إن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من خمسين مواطناً من أبنائها ومواصلة تهديداته لسكان المحافظة بعد عملية بركان البطولية، لن يؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني.





وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أن الحملة التي يشنها الاحتلال على المدينة وسكانها واقتحام ضواحيها وخاصة منزل المقاوم "نعالوة " في ضاحية شويكة، وفرض إجراءات أمنية ترافقها تهديدات واسعة لن تؤثر في معنويات أهالي المحافظة وعموم شعبنا الفلسطيني.



وأوضحت أن تهديدات الاحتلال لمن يقوم بإيواء أو مساعدة المطارد "نعالوة" لا تساوي الحبر الذي كتبت به، فتاريخ المدينة وأهلها النضالي مشهود له في المقاومة، فقد كان لهم دور ريادي في مواجهة الاحتلال بعمليات نوعية قادها ثلة من أبنائها القادة ومنهم الأسير القائد عباس السيد، والشهيد رائد الكرمي، والشهيد نشأت الكرمي وغيرهم من أبطال طولكرم.وتابعت: "نجدد التحية لأهلنا الأبطال في طولكرم، وعائلة المقاوم نعالوة على صمودهم في وجه استهداف الاحتلال، ونعتبر حصيلة الاعتقالات التي طالت العشرات من أبناء المحافظة دليل على مأزق قادة جيش الاحتلال بعد فشلهم في الوصول للمقاوم أشرف نعالوة".وأكملت: "سياسات العقاب والملاحقة والتضييق لن تؤدي إلا لمزيد من تصاعد المقاومة، وانخراط قوى شعبنا في حالة نضالية واسعة تتوحد فيها المقاومة في الضفة وغزة للدفاع عن الأقصى والمقدسات وثوابت القضية".