مبعوث ترامب لحماس: عليكم تبني ما جاء بمقابلة السنوار عملياً

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، إن أي صاروخ أو بالون حارق يقرب غزة من الدمار وليس الإزدهار.







وأوضح جرينبلات، في مقاله له بصحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، الجمعة، أنه وبعد المقابلة الأخيرة التي أجراها رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، لم تتغير حماس، ولم تتغير غزة، وستبقى غزة تدور حول الخراب والدمار، مضيفاً: "على حماس تبني ما جاء في مقابلة السنوار عملياً







وأضاف: "على حماس أن تفهم أنها في آخر العالم، ويجب أن تتغير وتتبنى ما جاء في مقابلة السنوار بشكل عملي، ونحن نؤيد عملية ازدهار غزة اقتصادياً، ونعارض ما تقوم به حماس، من أحداث أمنية ضد إسرائيل، مثل إطلاق الصواريخ، والبالونات الحارقة، وفي حال استمرت هذه الأحداث، ستؤدي إلى حرب، التي ستجلب المزيد من الدمار لغزة".





رام الله - دنيا الوطنوتابع: "حماس لن تنتصر على إسرائيل أبداً، وأي صاروخ أو بالون حارق، سيؤدي للمزيد من الدمار، وليس الازدهار"، على حد زعمه.