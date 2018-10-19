حول مسيرات العودة.. إسرائيل وجهت رسالةً لحماس عبر الوفد الأمني المصري

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، إن الوفد الأمني المصري الذي التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة، ناقش تهدئة الأوضاع الميدانية في القطاع.





وأوضح الموقع، أن الوفد الأمني المصري الذي دخل عبر معبر إيرز كان برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق وهو مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية برفقة أيمن أبو موسى ومصطفى جميل وهمام أبو زيد وهم مسؤولي المخابرات في السفارة المصرية بتل أبيب.وزعم الموقع، أن الوفد أوصل رسائل واضحة لحركة حماس من إسرائيل، بإصدار أوامر بتهدئة الأوضاع بين الجانبين عند الحدود وإلا فإن تدهور الوضع سيؤدي إلى حرب.وأشار إلى أن زيارة الوفد السريعة تأتي في إطار الجهود المصرية لتهدئة التوتر والتصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.وكان الكابينت الإسرائيلي أوعز للجيش بأن يتصرف بحزم ضد المتظاهرين عند حدود قطاع غزة غداً الجمعة سواء من يخترقون السياج أو يطلقون الحجارة والزجاجات والبالونات الحارقة.ولفت الموقع، إلى أن حركة حماس بالرغم من الرسائل الحادة التي وصلتها من إسرائيل، نادت للمشاركة في المواجهات والمظاهرات عند حدود قطاع غزة يوم غد الجمعة ضد جنود الجيش الإسرائيلي.يذكر أن الجيش الإسرائيلي نشر تعزيزات من جنود وآليات عند حدود القطاع استعداداً لأي طارئ إذا استمر الوضع في التدهور عند الحدود إلى حد الحرب، وفق الموقع ذاته.