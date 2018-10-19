شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري بأعضاء مركزية فتح في رام الله

تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري بأعضاء مركزية فتح في رام الله
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد وفد حركة فتح، الذي التقى الوفد الأمني المصري في مدينة رام الله، أمس الخميس، على تمسك الحركة بالجهود المصرية الهادفة لإنهاء الإنقسام وإنجاز المصالحة.

وشدد وفد فتح، على ضرورة بذل مصر كل الجهود لتجنيب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مزيداً من القتل والدمار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

جاء ذلك، خلال استقبال وفد فتح، الوفد الأمني المصري في مدينة رام الله، حيث ضم الوفد وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع، واللواء أحمد عبد الخالق، ومصطفى محمد، وهمام أبو زيد، ومصطفى الشحات.

وضم وفد فتح أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، ومحمد اشتية، وحسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومدير العلاقات الدولية في جهاز المخابرات ناصر عدوي.

وتأتي زيارة الوفد المصري من أجل متابعة الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، حيث استمع وفد حركة فتح لآخر مستجدات الجهود التي قام بها وفد المخابرات المصرية خلال زياراته الأخيرة إلى قطاع غزة، والتطورات الأخيرة حول الجهود المبذولة لإنجاز التهدئة وإنهاء الانقسام، كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين الجانبين.

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