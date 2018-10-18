مجدلاني: قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية بالقدس مواصلة التأكيد على الاعتراف بها عاصمة للاحتلال



وأضاف د. مجدلاني هذا القرار ليضاف لسلسلة الاجراءات التي تقوم بها ادارة ترامب لمواصلة فرض الضغوط والعقوبات على الشعب والقيادة الفلسطينية ، وضمن رؤية الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال .



وأشار إلى أن حكومة الفاشية تريد هدم الخان الاحمر لتنفيذ المخطط المسمى (اي 1)، لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وادارة ترامب باجراءاتها وقرارها تحاول انهاء اي وجود فلسطيني بالتعامل مع القدس .



وتابع د.مجدلاني هذا القرار يثبت من جديد للعالم اجمع ، أن ادارة ترامب لا اهلية لها لتكون راعي او وسيط بعملية السلام ، وهي بذلك أصبحت جزء من المشكلة بارتباط وثيق مع قوة الاحتلال القائمة على الارض والتي ترتكب بشكل يومي جرائم حرب وارهاب دولة منظم .



وأكد انه في ظل كافة هذه الاجراءات الاحادية الجانب ، ففي غضون اقل من شهر ادارة ترامب تفرض قانون التعويضات والان قرار الدمج وكلها قرارات متهورة سياسيا، ولن تقف القيادة الفلسطينية دون رد جدي على ذلك ، فحقوق شعبنا ومدينة القدس خصوصا ليست للمساومة او البيع ، ولتتحمل ادارة ترامب نتائج قرارتها المغلفة باليمين والفاشية الجديدة لدولة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطناعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، قرار دمج القنصلية الامريكية التي تتعامل مع الفلسطينيين بالسفارة الامريكية الرسمية، اجراء لمواصلة التأكيد الامريكي على الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ، ولانهاء الوجود المستقل بالتعامل مع الفلسطينيين.