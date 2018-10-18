شؤون فلسطينية

مجدلاني: قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية بالقدس مواصلة التأكيد على الاعتراف بها عاصمة للاحتلال

مجدلاني: قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية بالقدس مواصلة التأكيد على الاعتراف بها عاصمة للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، قرار دمج القنصلية الامريكية التي تتعامل مع الفلسطينيين بالسفارة الامريكية الرسمية، اجراء لمواصلة التأكيد الامريكي على الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ، ولانهاء الوجود المستقل بالتعامل مع الفلسطينيين.

وأضاف د. مجدلاني هذا القرار ليضاف لسلسلة الاجراءات التي تقوم بها ادارة ترامب لمواصلة فرض الضغوط والعقوبات على الشعب والقيادة الفلسطينية ، وضمن رؤية الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال .

وأشار إلى أن حكومة الفاشية تريد هدم الخان الاحمر لتنفيذ المخطط المسمى (اي 1)، لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وادارة ترامب باجراءاتها وقرارها تحاول انهاء اي وجود فلسطيني بالتعامل مع القدس .

وتابع د.مجدلاني هذا القرار يثبت من جديد للعالم اجمع ، أن ادارة ترامب لا اهلية لها لتكون راعي او وسيط بعملية السلام ، وهي بذلك أصبحت جزء من المشكلة بارتباط وثيق مع قوة الاحتلال القائمة على الارض والتي ترتكب بشكل يومي جرائم حرب وارهاب دولة منظم .

وأكد انه في ظل كافة هذه الاجراءات الاحادية الجانب ، ففي غضون اقل من شهر ادارة ترامب تفرض قانون التعويضات والان قرار الدمج وكلها قرارات متهورة سياسيا، ولن تقف القيادة الفلسطينية دون رد جدي على ذلك ، فحقوق شعبنا ومدينة القدس خصوصا ليست للمساومة او البيع ، ولتتحمل ادارة ترامب نتائج قرارتها المغلفة باليمين والفاشية الجديدة لدولة الاحتلال.

أخبار ذات صلة

بدعم من بنك فلسطين.. الإعلان عن موعد إطلاق سباق اليوم الوردي النسائي الثالث

بدعم من بنك فلسطين.. الإعلان عن موعد إطلاق سباق اليوم الوردي النسائي الثالث

مجدلاني: ادارة ترامب والاحتلال يفتحان الافاق نحو المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة

مجدلاني: ادارة ترامب والاحتلال يفتحان الافاق نحو المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة

أبوظريفة: مسيرات العودة تسير بنفس الوتيرة.. المقاومة ستقول كلمتها إذا اقترف الاحتلال أية حماقة

أبوظريفة: مسيرات العودة تسير بنفس الوتيرة.. المقاومة ستقول كلمتها إذا اقترف الاحتلال أية حماقة

أبو هولي: التحرك القادم هو مواجهة خطط واشنطن وتل أبيب الهادفة لتغيير تفويض الوكالة

أبو هولي: التحرك القادم هو مواجهة خطط واشنطن وتل أبيب الهادفة لتغيير تفويض الوكالة

القناة 10: اسرائيل منعت عباس كامل من دخول غزة

القناة 10: اسرائيل منعت عباس كامل من دخول غزة

قيادي بالديمقراطية: دمج القنصلية بالسفارة الأميركية بالقدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

قيادي بالديمقراطية: دمج القنصلية بالسفارة الأميركية بالقدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

الحية يكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري مع قيادة حماس

الحية يكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري مع قيادة حماس

ليبرمان: إذا تحقق الهدوء غداً الجمعة فسنسمح بإدخال الوقود القطري لغزة

ليبرمان: إذا تحقق الهدوء غداً الجمعة فسنسمح بإدخال الوقود القطري لغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

مجدلاني: قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية بالقدس مواصلة التأكيد على الاعتراف بها عاصمة للاحتلال

مجدلاني: قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية بالقدس مواصلة التأكيد على الاعتراف بها عاصمة للاحتلال

بدعم من بنك فلسطين.. الإعلان عن موعد إطلاق سباق اليوم الوردي النسائي الثالث

بدعم من بنك فلسطين.. الإعلان عن موعد إطلاق سباق اليوم الوردي النسائي الثالث

مجدلاني: ادارة ترامب والاحتلال يفتحان الافاق نحو المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة

مجدلاني: ادارة ترامب والاحتلال يفتحان الافاق نحو المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة

أبو هولي: التحرك القادم هو مواجهة خطط واشنطن وتل أبيب الهادفة لتغيير تفويض الوكالة

أبو هولي: التحرك القادم هو مواجهة خطط واشنطن وتل أبيب الهادفة لتغيير تفويض الوكالة

قيادي بالديمقراطية: دمج القنصلية بالسفارة الأميركية بالقدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

قيادي بالديمقراطية: دمج القنصلية بالسفارة الأميركية بالقدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

رداً على إغلاق القنصلية.. عريقات: سنتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الخطوات الأمريكية

رداً على إغلاق القنصلية.. عريقات: سنتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الخطوات الأمريكية

ملادينوف: نبذل جهوداً للعودة لتهدئة 2014 وغزة على وشك الإنفجار

ملادينوف: نبذل جهوداً للعودة لتهدئة 2014 وغزة على وشك الإنفجار

موجهة التحذير الأخير.. القوى الوطنية والإسلامية: نُحذر من محاولات شق الصف الوطني

موجهة التحذير الأخير.. القوى الوطنية والإسلامية: نُحذر من محاولات شق الصف الوطني

منوعات

شيرين عبدالوهاب أمام القضاء.. والسبب 263 ألف دولار

شيرين عبدالوهاب أمام القضاء.. والسبب 263 ألف دولار

شموخ البحرينية: ابتعدت عن الغناء بسبب &#34;جلطة&#34; وأجرت 4 عمليات تجميل

شموخ البحرينية: ابتعدت عن الغناء بسبب "جلطة" وأجرت 4 عمليات تجميل

فيديو: والد حلا الترك يستغني عنها بسبب زوجته دنيا بطمة

فيديو: والد حلا الترك يستغني عنها بسبب زوجته دنيا بطمة

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً:يحق لي أن أمنع والدتي من الرقص

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً:يحق لي أن أمنع والدتي من الرقص

والد ميغان ماركل &#34;آخر من يعلم&#34; بخبر حملها

والد ميغان ماركل "آخر من يعلم" بخبر حملها

شاهد: محطة تلفزيونية تجبر مذيعاتها على تقديم نشرات الاخبار شبه عاريات

شاهد: محطة تلفزيونية تجبر مذيعاتها على تقديم نشرات الاخبار شبه عاريات

ليلة وفاة مصطفى متولي..تصرف غريب من عادل إمام دفع رغدة للصراخ بوجهه

ليلة وفاة مصطفى متولي..تصرف غريب من عادل إمام دفع رغدة للصراخ بوجهه

فيديو: رقص مثير لـ&#34;حليمة بولند&#34; يثير غضب الجمهور

فيديو: رقص مثير لـ"حليمة بولند" يثير غضب الجمهور

فيديو: فنانة عربية تثير الجدل &#34;أنا راجل بشكل أنثى&#34;

فيديو: فنانة عربية تثير الجدل "أنا راجل بشكل أنثى"

فيديو: &#34;وحشاني يا أختي جدًا&#34; رسالة غنوة الأخيرة لأنغام

فيديو: "وحشاني يا أختي جدًا" رسالة غنوة الأخيرة لأنغام

عربي

أبو الغيط: يجب الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية

أبو الغيط: يجب الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية

ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين في حادث طرق قرب البحر الميت

ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين في حادث طرق قرب البحر الميت

هل التقى رئيس هيئة الأركان السعودي بنظيره الإسرائيلي؟

هل التقى رئيس هيئة الأركان السعودي بنظيره الإسرائيلي؟

طالع.. آخر مقال كتبه خاشقجي لصحيفة (واشنطن بوست)

طالع.. آخر مقال كتبه خاشقجي لصحيفة (واشنطن بوست)