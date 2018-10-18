مجدلاني: ادارة ترامب والاحتلال يفتحان الافاق نحو المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنبحث الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني مع القنصل العام لإيطاليا السيد فابيو سوكولوفيتش،اخر المستجدات السياسية ، وذلك خلال لقائه اليوم الخميس بمكتبه بمدينة رام الله .وقال د.مجدلاني الاوضاع المعقدة وإجراءات ادارة ترامب والاحتلال ضد القيادة والشعب والأرض الفلسطينية ، تدفع نحو التصعيد، وإغلاق الابواب أمام حل الدولتين، بل تفتح الافاق نحو المزيد من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، والأمور على الأرض أكبر دليل على ذلك، من استيطان واعتقال وقوانين عنصرية، وإجراءات عقابية تقوم بها ادارة ترامب .وأشار د.مجدلاني حكومة الاحتلال انهت المرحلة الانتقالية سياسيا وزمانيا، وأنه حان الوقت لمراجعة كافة الاتفاقيات وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، فالاتفاقيات كانت نحو انهاء الاحتلال وإقامة الدولة وليس المزيد من ابتلاع اراضيها.وتابع د.مجدلاني إن بعض الاطراف الدولية تحاول التدخل بالقضية الفلسطينية من مسار الجانب الانساني بقطاع غزة وبعيدا عن الشرعية الفلسطينية ، وذلك لتحقيق اهداف اخرى اهمها تحقيق الانفصال وإقامة دولة في غزة ، وهذا ما تسعى اليه ادارة ترامب ودولة الاحتلال كمقدمة لما تسمى صفقة العصر .ومن جانبه أكد سوكولوفيتش على حرص بلاده على حل الدولتين ودعم ذلك وفق قرارات الشرعية الدولية،كما اشاد بلقاء وزير الخارجية الفرنسي مع نظيره الفلسطيني .قائلا نحن نرى ما يجري على الارض من اجراءات تقوم بها اسرائيل ، وأن الاوضاع الصعبة ، والتعقيدات ، تضع العراقيل أمام حل الدولتين ،بما في ذلك حرصنا على معالجة الأوضاع الناجمة عن هذا الوضع .وحضر القاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك ، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية بشار العزة .