شؤون فلسطينية

أبوظريفة: مسيرات العودة تسير بنفس الوتيرة.. المقاومة ستقول كلمتها إذا اقترف الاحتلال أية حماقة

أبوظريفة: مسيرات العودة تسير بنفس الوتيرة.. المقاومة ستقول كلمتها إذا اقترف الاحتلال أية حماقة
خاص دنيا الوطن
أكد طلال ابو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن مسيرات العودة تسير بنفس الوتيرة التي بدأت عليها، داعيا كافة الموطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس للخروج بالمظاهرات غدا الجمعة؛ ردا على سياسة الاحتلال وعدوانه أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال أبو ظريفة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "يجب الحفاظ على الطابع السلمي للمسيرات؛ لكي تجد حاضنة دولية لها وفي اطار استمراريتها، وبالتالي فنحن مستمرون ولن نتراجع خطوة واحدة، حتى تحقيق الاهداف التي من اجلها انطلقت مسيرة العودة وقدمنا التضحيات وهذا العدد من الشهداء".

وحول التهديدات الاسرائيلية بشن حرب على قطاع غزة، أكد أبو ظريفة، أن هذه التهديدات والنبرات التصعيدية من قبل القادة الاسرائيليين، تندرج تحت اطار الحرب التي يشنها الاحتلال على ابناء الشعب الفلسطيني.

وبين أن كافة أشكال التهديد التي يطلقها الاحتلال، تأتي بهدف التأثير على مسيرات العودة، مشددا على ضرورة المشاركة الواسعة في كافة مناطق فلسطين في الضفة وغزة والخان الاحمر بالمسيرات، وعدم الرضوخ لكل هذه الدعاية الاسرائيلية.

وقال: "اذا اقترفت قوات الاحتلال اية حماقة، فان المقاومة ستكون لها كلمة ستقولها ردا على الاعتداءات الاسرائيلي من خلال غرفة العمليات المشتركة".

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