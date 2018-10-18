القناة 10: اسرائيل منعت عباس كامل من دخول غزة





يذكر أنه كان من المقرر أن يصل عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية اليوم الخميس، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة؛ لبحث العديد من الملفات، ولكن تم إلغاء الزيارة.





هذا وقد وصل وفد أمني مصري في وقت سابق من اليوم الخميس، الى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون، حيث القى مع اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)؛ لمناقشة العديد من الملفات الفلسطينية وعلى رأسها التهدئة مع الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة العاشرة الإسرائيلة، أن عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، ألغى زيارته الى قطاع غزة؛ بسبب رفض إسرائيلي دخوله عبر أراضيها، وذلك نتيجة الوضع الامني.وأشارت القناة ذتها، إلى أنه على أثر ذلك، فقد قرر كامل، الغاء زياراته إلى الضفة الغربية واسرائيل كذلك.