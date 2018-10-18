الحية يكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري مع قيادة حماس





وتابع: "أكدنا للوفد المصري على مواقف حركة حماس الثابت في كل الملفات، وأننا نريد كسر حصار غزة وبكل قوة، وأن مسيرات العودة متواصلة حتى تحقيق أهدافها".



ووصل الوفد الأمني المصري، في وقت سابق اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر (إيرز)، في زيارة قصيرة، التقى خلالها، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وقد ناقش الوفد الأمني المصري مع هنية، الأوضاع الأمنية على الساحة الفلسطينية، والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن الوفد المصري الذي التقى قيادة الحركة في غزة اليوم، لم يحمل رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف في تصريحات، نقلتها قناة الأقصى الفضائية: "زيارة الوفد المصري، تأتي في إطار دور مصر في متابعة العلاقات المصرية الفلسطينية بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".