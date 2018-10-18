ليبرمان: إذا تحقق الهدوء غداً الجمعة فسنسمح بإدخال الوقود القطري لغزة





وأضاف ليبرمان: "يجب ان يكون هناك ربط بين التسهيلات والهدوء" بحسب الموقع ذاته.





يشار إلى أن ليبرمان، قد قرر قبل عدة أيام، منع إدخال الوقود القطري إلى قطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال بحرية، بحجة استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





يذكر، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت أول أمس الثلاثاء، عدة أهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة آخرين.

رام الله - دنيا الوطنقال أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إذا تحقق الهدوء غداً على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فسنسمح بتدفق الوقود القطري من جديد إلى غزة"، بحسب ما جاء على موقع (كان) الإسرائيلي.