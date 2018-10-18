شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: لم نُهدد بقطع ثلث المساعدات المقدمة للسلطة وتحويلها لقطاع غزة

الاتحاد الأوروبي: لم نُهدد بقطع ثلث المساعدات المقدمة للسلطة وتحويلها لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نفى مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، في اتصال هاتفي مع وكالة (وفا) اليوم الخميس، التقارير الصحفية، التي تحدثت عن تهديد الاتحاد بقطع ثلث المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتحويلها لقطاع غزة من خلال الأمم المتحدة.

وكانت تقارير صحفية، تناقلت تصريحات لما سمتها مصادر دبلوماسية غربية قولها: إن "ضغوطًا أوروبية تمارس على السلطة الوطنية لثنيها عن تنفيذ تهديدها بوقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وأن الاتحاد الأوروبي، سيضطر في هذه الحال إلى تحويل ثلث مساعدته المخصصة للسلطة إلى القطاع من خلال الأمم المتحدة"، وهو ما نفاه مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس اليوم.

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