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أبو الغيط: يجب الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية

أبو الغيط: يجب الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بحث الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مع وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير محمود عفيفي، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إن اللقاء عقد في إطار زيارة العمل، التي يقوم بها إلى العاصمة النمساوية فيينا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأكد، أن الأمين العام، شدد على ضرورة الحفاظ على ثوابت موقف الاتحاد الأوروبي، تجاه القضية الفلسطينية، وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، كما أثنى على التزام النمسا بدعم ومساندة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خاصة في ظل الضغوط المالية، التي تعاني منها الوكالة، معرباً عن تقديره للمواقف التي تتبناها النمسا في هذا الشأن، في ظل الرئاسة الحالية للنمسا للاتحاد الأوروبي.

وأشار عفيفي، إلى أن أبو الغيط، بحث أيضاً مع الوزيرة النمساوية الجهود الرامية لتطوير علاقات التعاون المؤسسية بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، حيث اتفق أبو الغيط والوزيرة النمساوية على أهمية اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد القمة العربية/ الأوروبية الأولى، والتي من المقرر، أن تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال عام 2019.

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عربي

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