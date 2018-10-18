قيادي بحماس: نُحقق في حادثة إطلاق صاروخين على بئر السبع وتل أبيب

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو القيادة السياسية في حركة (حماس)، باسم نعيم: إن أجهزة الأمن في قطاع غزة، تُجري تحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاق صاروخين من غزة فجر الأربعاء، سقطا في بئر السبع.





وأضاف نعيم، وفق ما أوردت وكالة (فرانس برس): "توجد تحقيقات من أجهزة الأمن في غزة لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاق الصواريخ التي سقط اثنان منها في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل وقرب شواطئ تل أبيب".وتابع: "الزيارة لم تلغَ وإنما أرجئت لبعض الوقت لأسباب لوجستية، ترتبط بجدول زيارته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا".وشدد على أن مصر ستستكمل جهودها، لكن الأمور لا تزال معقدة والسلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس أبو مازن، مسؤولان عن التعطيل الأكبر للمصالحة والتهدئة، وفق قوله.ورداً على إطلاق الصاروخين، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات، استهدفت مواقع لحماس في القطاع، وأسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين.وأثار هذا التصعيد الخشية من مواجهة جديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزّة.