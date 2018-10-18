سرايا القدس: سنبقى حاضرين في كل ميادين الجهاد للدفاع عن شعبنا





وجاء في رسالة الجهاد الإسلامي: قلنا فصدقنا، وسنبقى حاضرين في كل ميادين الجهاد للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني.





ويواصل قادة الاحتلال الإسرائيلي تهديداتهم بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، إذا استمرت مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وقد اجتمع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، مساء أمس الأربعاء، لدراسة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، حيث استمر لمدة خمس ساعات ونصف، فيما لم يصدر أي بيان أو معلومة حول ما جاء فيه.





وأفاد قادة الاحتلال، بأن قرار الحرب من عدمه، سيتم تحديده وفقاً لما تؤول له الأحداث غداً الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنبثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة مصورة، مساء اليوم الخميس، وقد وجهتها للاحتلال الإسرائيلي.