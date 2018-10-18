الوفد الأمني المصري يُغادر قطاع غزة عبر معبر (إيرز) متوجهاً لرام الله





يشار إلى أن الوفد الأمني المصري، وصل في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر (إيرز)، في زيارة قصيرة، التقى خلالها، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).





وقد ناقش الوفد الأمني المصري مع هنية، الأوضاع الأمنية على الساحة الفلسطينية، والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.





خاص دنيا الوطنأفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، بأن الوفد الأمني المصري، غادر قبل قليل، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة، متوجهاً إلى مدينة رام الله.