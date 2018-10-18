بعد إغلاق مكتب المنظمة.. واشنطن تُلغي القنصلية الأمريكية في القدس

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ (14)، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل عقوباتها ضد الفلسطينيين، وذلك عبر قرار إلغاء القنصلية الأمريكية في القدس.





وأوضحت القناة، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن اليوم الخميس، أن القنصلية الأمريكية في القدس المسؤولة عن العلاقات مع السلطة الفلسطينية سيتم إلغاؤها وستصبح قسماً داخل السفارة الجديدة الأمريكية الجديدة في القدس.





وحسب القناة، فإن الخطوة الجديدة هذه تمحو بفعالية سمة أخرى للسيادة الفلسطينية التي اعترفت بها الإدارات الأمريكية في العقود الأخيرة وتشكل نوعًا من الإعتراف الأمريكي بالسيطرة الإسرائيلية عى الضفة الغربية.





وأشارت القناة، إلى أن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان سيكون مسؤولاً أيضاً عن العلاقات مع الفلسطينيين.





يذكر أن الإدارة الأمريكية وبعد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس قررت تقليص مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) كما أنها ألغت كافة المساعدات المالية للفلسطينيين، علاوة على إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

