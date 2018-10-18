ملادينوف: نبذل جهوداً للعودة لتهدئة 2014 وغزة على وشك الإنفجار

رام الله - دنيا الوطن

قال المنسق الأممي في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن الأمم المتحدة تبذل جهوداً من أجل تجنب الحرب والعودة لتفاهمات التهدئة الموقعة عام 2014.







وأضاف ملادينوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس: "إذا فشلنا ستكون العواقب وخيمة جداً في غزة، وعلى السلطات الفلسطينية ألا تتخلى عن غزة التي هي ليست مشكلة إنسانية، كما أنه يتوجب على حماس وقف الأعمال الاستفزازية ووقف أعمال العنف عند السياج"، وفق تعبيره.





وتابع: "التخلي عن غزة سيعود بعواقب وخيمة على القضية الفلسطينية، ويزداد التوافق بين الأطراف لمنع التدهور في غزة، وإذا لم تتخذ خطوات من أجل وقف التدهور فإن التوتر سيعود".





وقال: "نحن أمام نزاع في غزة لا يريده، والوضع في غزة سينفجر من الداخل، ونحن نشعر بالقلق من العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين".

