ترجيحات إسرائيلية بمسؤولية البرق عن إطلاق صاروخ أمس من غزة

رام الله - دنيا الوطن

رجحت عدد من الأوساط الإسرائيلية، أن يكون البرق هو السبب في إنطلاق الصاروخ الذي استهدف مدينة بئر السبع فجر أمس الأربعاء، وأدى إلى قصف الطيران الإسرائيلي لقطاع غزة.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الأوساط الإسرائيلية تعتقد أن يكون البرق سبباً في انطلاق الصواريخ على بئر السبع وغوش دان أمس.





وأوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه إذا صدقنا أن البرق تسبب في إطلاق صاروخين إلى بئر السبع وتل أبيب، فعلى الأجهزة الإسرائيلية أن تتخيل ماذا سيفعل زلزال بتلك الصواريخ".





وأضافت الصحيفة: "سوف تطير عشرات القذائف والصواريخ علينا من كل الاتجاهات".





من ناحيته قال الصحفي الإسرائيلي مارتمان ساخراً: "رأيت أن بطاريات القبة الحديدية قد تم نشرها في عدة أماكن في إسرائيل، ربما تكون هناك عاصفة رعدية على الطريق".