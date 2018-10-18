شؤون فلسطينية

شاهد: بشكل مفاجئ.. الوفد الأمني المصري يصل غزة ويلتقي قيادة حماس

شاهد: بشكل مفاجئ.. الوفد الأمني المصري يصل غزة ويلتقي قيادة حماس
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عصر اليوم الخميس، وفداً أمنياً مصرياً عاد إلى قطاع غزة بصورة مفاجئة عبر معبر بيت حانون/إيرز.

ويضم الوفد وكيل جهاز المخابرات العامة المصري أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني بالجهاز أحمد عبد الخالق، إلى جانب همام أبو زيد.

ودخل الوفد الأمني المصري بشكل مفاجئ قطاع غزة، عصر اليوم عبر معبر بيت حانون/إيرز.

وكان الوفد قد غادر أمس الأربعاء قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن إلغاء زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل للقطاع والتي كانت مقرر اليوم الخميس.

 





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