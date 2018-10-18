شاهد: الكشف عن حملة إسرائيلية لتزوير المناهج الفلسطينية

كشف مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، وجود نسخ مزورة من المنهاج الفلسطيني، أصدرها الاحتلال ويروج لها، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، ضمن حملة تزوير وتشويه واسعة للمنهاج الوطني؛ تندرج في سياق تصعيد هجمته المتواصلة التي تستهدف ضرب الهوية الفلسطينية عبر محاربة هذا المنهاج.





وأهاب المركز بكافة أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة توخي الدقة والحذر من التعامل مع هذه النسخ المحرفة، مؤكداً أن كتب المنهاج الفلسطيني متاحة وبالإمكان التحقق منها بسهولة، عبر التواصل مع المركز؛ باعتباره الجهة المختصة بهذا السياق.وأكد المركز على متابعة ورصد حملات التشويه والتزوير التي تقودها سلطات الاحتلال لتشويه الوعي الجمعي وضرب المنهاج الوطني، مشدداً على أنه سيقوم بفضح هذه الحملات المشبوهة عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والإعلامية.





وقال ان حملة التشويه والتزييف طالت كل شيء، يشير إلى المضامين الوطنية والتاريخية بالمناهج عبر حذفها واستبدالها بدروس ومعلومات فارغة المضمون، وحذف كل ما يشير إلى فلسطين الأرض والإنسان والهوية والعلم"، مشيراً إلى أن التزييف يشمل أيضاً حذف علم فلسطين والكوفية وشعار النسر ودولة فلسطين ووزارة التربية والتعليم العالي عن أغلفة الكتب.





ودعا المركز أولياء الأمور المقدسيين وجميع الوطنيين الأحرار إلى حرق وإتلاف هذه النسخ المسيئة وعدم التعامل معها مطلقاً، واستخدام الكتب المدرسية الفلسطينية الصادرة عن مركز المناهج والتي تُكرس البعد الوطني والإنساني الحر الأصيل الرامي إلى تنشئة جيل واعٍ ومنتمٍ وقادر على رفع لواء دولة فلسطين الحرة المستقلة بعيداً عن العزلة والانغلاق، ومنفتح على الثقافات العالمية.وفي هذا السياق؛ فإن مركز المناهج يؤكد على تزويد جميع مدارس القدس بنسخ مجانية من المنهاج الفلسطيني.





















رام الله - دنيا الوطن