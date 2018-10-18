القواسمي للزهار: تبرأة أنفسكم من صاروخ بئر السبع واتهام السلطة نفاق غير مسبوق
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، إن النفي القاطع لحركة حماس عن مسؤوليتها عن اطلاق صاروخ على بئر السبع، واعتباره صاروخاً خيانياً غيرمسؤول، واتهامها للسلطة الفلسطينية بإطلاقه باعتباره عملاً تخريبياً، يدلل للقاصي والداني حجم النفاق السياسي الذي وصلت إليه حماس، ويدلل على انفصام كلي في السلوك السياسي والوطني.
وأضاف القواسمي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أذكر الجميع بتصريحات حماس حول الصواريخ في السابق عندما كانت السلطة الوطنية الفلسطينية هي الحاكمة في غزة قبل الانقلاب وعندما طلب منها وقفها، فردت بتكفير وتعهير وتخوين كل من يطالبها بوقفها باعتبارها سلاحاً استراتيجياً لا يمكن وقفه بالمطلق"، وفق تعبيره
وتابع: "أذكر المواطنين بتصريحاتها حول التهدئة ورفضها في السابق لأية صيغة تهدئة مع الاحتلال، أما اليوم فأصبحت التهدئة مطلباً وطنياً ودينياً، وانتصاراً إذا ما حدثت لدماء الشهداء وعذابات الأسرى، وأصبحت الصواريخ خيانية".
وطالب القواسمي، "حماس بالتخلي عن عقلية الانفصال تحت حجج الوضع الإنساني، فالحل يكمن بالوحدة الوطنية الحقيقة، وخلق مسار سياسي يكون من خلاله حل كافة مشاكل شعبنا
في دولة فلسطين المحتلة".
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