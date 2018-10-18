القواسمي للزهار: تبرأة أنفسكم من صاروخ بئر السبع واتهام السلطة نفاق غير مسبوق

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، إن النفي القاطع لحركة حماس عن مسؤوليتها عن اطلاق صاروخ على بئر السبع، واعتباره صاروخاً خيانياً غير



وأضاف القواسمي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أذكر الجميع بتصريحات حماس حول الصواريخ في السابق عندما كانت السلطة الوطنية الفلسطينية هي الحاكمة في غزة قبل الانقلاب وعندما طلب منها وقفها، فردت بتكفير وتعهير وتخوين كل من يطالبها بوقفها باعتبارها سلاحاً استراتيجياً لا يمكن وقفه بالمطلق"، وفق تعبيره







وتابع: "أذكر المواطنين بتصريحاتها حول التهدئة ورفضها في السابق لأية صيغة تهدئة مع الاحتلال، أما اليوم فأصبحت التهدئة مطلباً وطنياً ودينياً، وانتصاراً إذا ما حدثت لدماء الشهداء وعذابات الأسرى، وأصبحت الصواريخ خيانية".



مسؤول، واتهامها للسلطة الفلسطينية بإطلاقه باعتباره عملاً تخريبياً، يدلل للقاصي والداني حجم النفاق السياسي الذي وصلت إليه حماس، ويدلل على انفصام كلي في السلوك السياسي والوطني.وطالب القواسمي، "حماس بالتخلي عن عقلية الانفصال تحت حجج الوضع الإنساني، فالحل يكمن بالوحدة الوطنية الحقيقة، وخلق مسار سياسي يكون من خلاله حل كافة مشاكل شعبنافي دولة فلسطين المحتلة".