شؤون فلسطينية

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم 47 وسط تدهور على حالته الصحية

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم 47 وسط تدهور على حالته الصحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الخميس، أن الأسير الشيخ خضر عدنان محمد موسى (40 عاماً) من بلدة عرابة قضاء جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم 47 على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وأشارت الهيئة، إلى أن الأسير يقبع حالياً في عزل (معتقل الرملة)، وأن تدهوراً طرأ على حالته الصحية، فهو يشعر بالإنهاك والهُزال الشديد، كما يُعاني من آلام ودوخة بالرأس.

وأضافت الهيئة، أن الأسير عدنان، منذ بدئه للإضراب، يرفض أخذ المدعمات، أو إجراء الفحوصات الطبية، وفي المقابل تتعمد إدارة معتقلات الاحتلال التنكيل به من خلال عمليات النقل التعسفي من معتقل إلى آخر، بهدف إرهاقه، بالإضافة إلى عزله بظروف حياتية وصحية غاية في الصعوبة.  

يشار إلى أن الشيخ عدنان، اعتقل 11 مرة، كان آخرها بتاريخ 11/12/2017، وهذا الإضراب الثالث الذي يخوضه، رفضاً لقرارات سلطات الاحتلال، وهو متزوج وأب لسبعة أطفال.

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