الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني يُوضح موقفه من بيان الفصائل "نداء استغاثة"





وتضم فصائل الائتلاف كلاً من جبهة التحرير العربية، وجيهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية.





وقال بيان للائتلاف وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "كان من المتفق عليه، أن يتم توجيه رسائل ومقترحات؛ للخروج من الأزمة لكل من الرئيس محمود عباس، والراعي المصري، وحركتي فتح وحماس، بالعمل من أجل تنفيذ المصالحة الوطنية، كما وتم الاتفاق، أن يبتعد البيان عن تبني أي موقف لهذا الطرف، أو ذاك وأن يعبر عن مجموع مواقف الكل الفلسطيني.



وأضاف: "إننا إذ نؤكد أن تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام هو ضرورة وطنية ملحة، خصوصاً في هذه المرحلة، التي يواجه فيها شعبنا المؤامرة الصهيو- أمريكية، والتي تستهدف حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة، فإننا نؤكد أن المدخل لتحقيق المصالحة، هو

بالتنفيذ الفوري، لاتفاقات المصالحة من عام 2011 وحتى 2017م، والذهاب إلى مرحلة وطنية جديدة، تقوم على مبدأ الشراكة التامة في تحمل المسؤولية، وصياغة استراتيجية وطنية موحدة، يساهم فيها الجميع، قادرة على مواجهة التحديات، وعلى

حشد التأييد العربي والدولي لحقوقنا الوطنية".



ووفق البيان، فقد توجه الائتلاف بالشكر إلى جمهورية مصر، على الدور المهم الذي تلعبه في دعم نضال شعبنا، وحرصها على رعاية وصيانة البيت الفلسطيني، مؤكدين على أنها ستبقى الراعي الوحيد للمصالحة.



وأكدت فصائل الائتلاف الوطني الفلسطيني، وهي تتوجه إلى جماهير شعبنا بعظيم التحية، على ضرورة مواصلة المقاومة الشعبية بكافة أشكالها في (الخان الأحمر) ومسيرات العودة.





كما أكدت وفق البيان، على ضرورة الحفاظ على إبقاء الطابع السلمي لمقاومتنا الشعبية؛ لنزع الذرائع من الاحتلال، وتحميله المسؤولية الكاملة، عما يرتكبه من جرائم بحق أبناء شعبنا.

رام الله - دنيا الوطنأعربت فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني، اليوم الخميس، عن استغرابها من البيان الصادر باسم مجموعة منالفصائل الوطنية، تحت عنوان "نداء استغاثه".