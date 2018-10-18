شؤون فلسطينية

برعاية رئيس الوزراء.. توقيع اتفاقية لزيادة كمية الطاقة الموردة لتغذية أريحا والأغوار

برعاية رئيس الوزراء.. توقيع اتفاقية لزيادة كمية الطاقة الموردة لتغذية أريحا والأغوار
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الشركة الوطنية الأردنية، وشركة كهرباء القدس، اليوم الخميس، اتفاقية لتوسعة وزيادة كمية الطاقة الموردة من الأردن لتغذية أريحا والأغوار، برعاية وحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وتعتبر هذه الاتفاقية، الأولى التي توقع بعد اللقاء الوزاري الفلسطيني- الأردني برئاسة رئيسي وزراء البلدين في العاصمة الأردنية قبل نحو شهر.

وكان رئيس الوزراء استقبل، اليوم، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، بحضور رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم.

وجدد الحمد الله، تأكيده على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الفلسطينية الأردنية، مثمناً موقف الأردن الثابت والمناصر دائماً للقضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، لاسيما زيادة التبادل التجاري وقطاع الطاقة، لما في ذلك من منفعة مشتركة للجانبين.

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