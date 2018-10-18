شؤون فلسطينية

شاهد: كتائب القسام للاحتلال: "إياكم أن تخطئوا التقدير"

شاهد: كتائب القسام للاحتلال: "إياكم أن تخطئوا التقدير"
كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) اليوم الخميس، رسالة إلى قادة الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت الرسالة جملة مقتضبة وقصيرة وهي: "إياكم أن تخطئوا التقدير".

وكان (الكابينت) فشل الليلة الماضية، في اتخاذ قرار بشأن قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر إسرائيلية، على خلفية إطلاق صاروخ باتجاه أحد البيوت في مدينة بئر السبع، بعدما هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، بتنفيذ عملية عسكرية في القطاع.

وكان نتنياهو وليبرمان، هددا الحركة بضربات مؤلمة وقوية، على خلفية تنظيم مسيرات العودة، وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع.

وقررت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فجر الخميس، رفع القيود المفروضة على سكان غلاف غزة، والعودة إلى الروتين التام.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ (14)، إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) حول الوضع في قطاع غزة، قد انتهى دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

وأوضحت القناة، أنه تم إصدار تعليمات للوزراء، بعدم إجراء مقابلات في وسائل الإعلام حول محتويات المناقشة.

 

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