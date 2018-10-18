النائب العام البراك وسفير النرويج يبحثان سبل التعاون

استقبل النائب العام المستشار د. أحمد براك، في مكتبه، في رام الله، اليوم الخميس، سفيرة مملكة النرويج لدى دولة فلسطين السيدة هيلدا هارالدستادن.





وخلال اللقاء، قدم النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وأهمية المضي قدماً في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني، والتي تُعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع.





وأشار التائب البراك، إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام، كنيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الأحداث، وغيرها من الإدارات المتخصصة، والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنكما رحب النائب العام، بالسفيرة، وأبدى اهتمامه بالتجربة القضائية الناجحة في مملكة النرويج، مثمناً الجهود المبذولة من الشركاء الدوليين في خدمة قطاع العدالة، ومرحباً بالمزيد من الزيارات التبادلية بين الطرفين، والتي من شأنها تعميق العلاقة، وإثراء خبرات أعضاء النيابة العامة.