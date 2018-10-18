شؤون فلسطينية

منظمة التحرير الفلسطينية تشارك في الندوة الدولية باسطنبول حول (الإسلاموفوبيا)

منظمة التحرير الفلسطينية تشارك في الندوة الدولية باسطنبول حول (الإسلاموفوبيا)
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية في الندوة الدولية، التي تعقد في مدينة اسطنبول التركية بدعوة من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، وبالتعاون مع الجمهورية التركية، والتي افتتحت أعمالها يوم الأربعاء 17/10 وتستمر لمدة يومين.

وقدم المحامي حسام عرفات، وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، والذي ترأس الوفد مداخلة هذا اليوم الخميس 18/10 حول موضوع (الإسلاموفوبيا)، مؤكداً أن الأهداف الرئيسية من الحملة، هو أولاً: تبرير انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري بحق المسلمين في العديد من الأماكن في العالم، وثانياً: تبرير قيام إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، وتبرير سياساتها العدوانية ومجازرها بحق الفلسطينيين.

وتابع انه تحت هذا الشعار المفبرك (الإسلاموفوبيا)، تبرر إسرائيل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، سواء في الأراضي المحتلة عام 48 أو المحتلة عام 67، ويتم تهويد المسجد الأقصى وانتهاك حرماته، وسرقة أراضي الفلسطينيين من أجل إقامة المستوطنات عليها.

وختم عرفات مداخلته بالطلب من المجتمعين وسكرتارية الندوة وجميع الدول المشاركة، أن يتضمن البيان الختامي إدانة واضحة لإسرائيل على دورها في دعم حملة (الإسلاموفوبيا)، والتأكيد على أن مواجهة (الإسلاموفوبيا) المنتشرة في العالم، تتطلب حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة، وفق القرارات الدولية وعاصمتها القدس.

وقد شارك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم) السيد عمار دويك في هذه الاجتماعات، وألقى كلمة باسم الهيئة، أشار فيها إلى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، وضرورة التصدي لهذه الانتهاكات.

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