صيدم يُسلّم جامعة الأزهر اعتماد تخصص بكالوريوس الطب البيطري





رام الله - دنيا الوطنسلّم وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، اليوم، رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر د. إبراهيم أبراش؛ اعتماد تخصص البكالوريوس في الطب البيطري.جاء ذلك، خلال لقاء جمع صيدم، بمكتبه، بمجلس أمناء الجامعة الجديد برئاسة أبراش، للتباحث بالسبل التي تضمن الارتقاء بالجامعة وتطويرها، وحضره وكيل الوزارة، د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، د. إيهاب القبج، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، د. وليد صويلح.وبارك صيدم للجامعة اعتماد هذا التخصص، والذي هو الأول على مستوى قطاع غزة، مشيداً بالجامعة وبرامجها وتاريخها الأكاديمي المميز، مؤكداً اهتمام الوزارة الكبير بإحداث نقلة نوعية على صعيد قطاع التعليم العالي، وتطوير مؤسساته.وتمنى الوزير لمجلس الأمناء الجديد التوفيق لخدمة الجامعة والارتقاء بها، والاستمرار بتقديم مخرجات تتواءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.من جانبه، شكر أبراش الوزير صيدم، وطاقم الوزارة على اعتماد هذا التخصص الجديد على مستوى القطاع، مشيداً أيضاً بالخطوات التطويرية التي تتبناها الوزارة للارتقاء بقطاع التعليم وتحسين مخرجاته؛ خاصة التعليم العالي.وأكد أبراش التزام الجامعة الدائم بالتميز وتخريج الكفاءات التي تخدم المجتمع الفلسطيني، والتنسيق الدائم مع الوزارة للمساهمة في تطوير قطاع التعليم العالي.