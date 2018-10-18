غلاف غزة يشهد أجواء هدوء مُحرج

رام الله - دنيا الوطنأكد الجنرال الإسرائيلي غيورا ايلاند، لصحيفة (يديعوت أحرنوت) أن غلاف غزة، يشهد هدوءاً مُحرجاً، وذلك نتيجة فجوة التصريحات التي صرحت بها القيادة الإسرائيلية من قبِل وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ووصف البعض، أن مناطق غلاف غزة، تعيش أجواء توتر حرجة، خشية من اندلاع مواجهة عسكرية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث شن الاحتلال عدة غارات على قطاع غزة، وذلك بعد سقوط قذيفة صاروخية، أطلقت من قطاع غزة على منزل في بئر السبع.