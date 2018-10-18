شؤون فلسطينية

الزهار: السلطة الفلسطينية تقف خلف إطلاق صاروخ على إسرائيل

الزهار: السلطة الفلسطينية تقف خلف إطلاق صاروخ على إسرائيل
الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
اتهم الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، السلطة الفلسطينية، بأنها تقف وراء حادثة إطلاق صاروخ أطلق من غزة، أمس الأربعاء، وسقط في مدينة بئر السبع.

وقال الزهار لقناة (فرانس 24): إن الذي أطلق الصاروخ هو من يريد توتير العلاقة الأمنية في المنطقة، بحيث يعطي الاحتلال الإسرائيلي مبررًا للهروب من التزماته تجاه القضايا الإنسانية المتعلقة بالكهرباء، والماء، والسفر، وغيرها، وبالتالي من يقف خلف إطلاق الصاروخ طرف إسرائيلي، أو طرف له علاقة بالسلطة الفلسطينية برام الله.

وأضاف: أن تلك السلطة ترغب أن يخرج الشارع الفلسطيني، ضد المقاومة، وتصرفه عن مواجهة الاحتلال على الحدود الشرقية، متابعًا: لو كانت حماس من أطلقت الصاروخ لأعلنت ذلك، بدون خجل، وطالما صدر منا بيان ينفي مسؤوليتنا، اذًا فلسنا من يقف خلف إطلاق الصاروخ.

 

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