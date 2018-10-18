شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس لنيابة الاحتلال لاسترداد جثمان الشهيد إلياس ياسين

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس لنيابة الاحتلال لاسترداد جثمان الشهيد إلياس ياسين
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، بالتماس تمهيدي لنيابة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد إلياس صالح عبد ياسين (22 عاماً) من بلدة بديا غرب محافظة سلفيت.

وأوضحت الهيئة، أنه في حال تم رفض هذا الالتماس أو لم يتم الرد عليه، ستقوم بالتوجه لما يسمى "المحكمة العليا الإسرئيلية"، لتقديم التماس آخر للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد ياسين.

يذكر بأن الشاب ياسين كان قد استشهد  بتاريخ 15/10/2018، أثناء عبوره الشارع على مفترق قرية حارس غرب مدينة سلفيت، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي عليه.  

أخبار ذات صلة

منظمة التحرير الفلسطينية تشارك في الندوة الدولية باسطنبول حول (الإسلاموفوبيا)

منظمة التحرير الفلسطينية تشارك في الندوة الدولية باسطنبول حول (الإسلاموفوبيا)

صيدم يُسلّم جامعة الأزهر اعتماد تخصص بكالوريوس الطب البيطري

صيدم يُسلّم جامعة الأزهر اعتماد تخصص بكالوريوس الطب البيطري

غلاف غزة يشهد أجواء هدوء مُحرج

غلاف غزة يشهد أجواء هدوء مُحرج

الزهار: السلطة الفلسطينية تقف خلف إطلاق صاروخ على إسرائيل

الزهار: السلطة الفلسطينية تقف خلف إطلاق صاروخ على إسرائيل

وزارة الأسرى: العيون والآمال ترنو لصفقة جديدة تُخرج الأحرار من خلف القضبان

وزارة الأسرى: العيون والآمال ترنو لصفقة جديدة تُخرج الأحرار من خلف القضبان

الزق: حماس فشلت بإيجاد حلول لمشاكل غزة الإنسانية والحل وجود حكومة واحدة

الزق: حماس فشلت بإيجاد حلول لمشاكل غزة الإنسانية والحل وجود حكومة واحدة

المالكي يختتم زيارته لأندونيسيا وسط إجواء تضامنية رسمية وشعبية مع فلسطين

المالكي يختتم زيارته لأندونيسيا وسط إجواء تضامنية رسمية وشعبية مع فلسطين

د. عيسى: الاحتلال من أهم المعيقات التي تواجه نمو القطاع السياحي بالقدس

د. عيسى: الاحتلال من أهم المعيقات التي تواجه نمو القطاع السياحي بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

منظمة التحرير الفلسطينية تشارك في الندوة الدولية باسطنبول حول (الإسلاموفوبيا)

منظمة التحرير الفلسطينية تشارك في الندوة الدولية باسطنبول حول (الإسلاموفوبيا)

صيدم يُسلّم جامعة الأزهر اعتماد تخصص بكالوريوس الطب البيطري

صيدم يُسلّم جامعة الأزهر اعتماد تخصص بكالوريوس الطب البيطري

غلاف غزة يشهد أجواء هدوء مُحرج

غلاف غزة يشهد أجواء هدوء مُحرج

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس لنيابة الاحتلال لاسترداد جثمان الشهيد إلياس ياسين

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس لنيابة الاحتلال لاسترداد جثمان الشهيد إلياس ياسين

وزارة الأسرى: العيون والآمال ترنو لصفقة جديدة تُخرج الأحرار من خلف القضبان

وزارة الأسرى: العيون والآمال ترنو لصفقة جديدة تُخرج الأحرار من خلف القضبان

المالكي يختتم زيارته لأندونيسيا وسط إجواء تضامنية رسمية وشعبية مع فلسطين

المالكي يختتم زيارته لأندونيسيا وسط إجواء تضامنية رسمية وشعبية مع فلسطين

د. عيسى: الاحتلال من أهم المعيقات التي تواجه نمو القطاع السياحي بالقدس

د. عيسى: الاحتلال من أهم المعيقات التي تواجه نمو القطاع السياحي بالقدس

شاهد: الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تُعلق على قرار المحكمة الدستورية

شاهد: الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تُعلق على قرار المحكمة الدستورية

منوعات

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً:يحق لي أن أمنع والدتي من الرقص

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً:يحق لي أن أمنع والدتي من الرقص

والد ميغان ماركل &#34;آخر من يعلم&#34; بخبر حملها

والد ميغان ماركل "آخر من يعلم" بخبر حملها

شاهد: محطة تلفزيونية تجبر مذيعاتها على تقديم نشرات الاخبار شبه عاريات

شاهد: محطة تلفزيونية تجبر مذيعاتها على تقديم نشرات الاخبار شبه عاريات

ليلة وفاة مصطفى متولي..تصرف غريب من عادل إمام دفع رغدة للصراخ بوجهه

ليلة وفاة مصطفى متولي..تصرف غريب من عادل إمام دفع رغدة للصراخ بوجهه

فيديو: رقص مثير لـ&#34;حليمة بولند&#34; يثير غضب الجمهور

فيديو: رقص مثير لـ"حليمة بولند" يثير غضب الجمهور

فيديو: فنانة عربية تثير الجدل &#34;أنا راجل بشكل أنثى&#34;

فيديو: فنانة عربية تثير الجدل "أنا راجل بشكل أنثى"

فيديو: &#34;وحشاني يا أختي جدًا&#34; رسالة غنوة الأخيرة لأنغام

فيديو: "وحشاني يا أختي جدًا" رسالة غنوة الأخيرة لأنغام

فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي.. ولا تخرج من منزلها

فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي.. ولا تخرج من منزلها

سعد لمجرد يحاول الإنتحار... والأثار على معصم يده اليسرى

سعد لمجرد يحاول الإنتحار... والأثار على معصم يده اليسرى

بعد ان قطعت شرايينها... شاهدوا الظهور الأول للنجمة الشهيرة من داخل المستشفى

بعد ان قطعت شرايينها... شاهدوا الظهور الأول للنجمة الشهيرة من داخل المستشفى

عربي

ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين في حادث طرق قرب البحر الميت

ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين في حادث طرق قرب البحر الميت

هل التقى رئيس هيئة الأركان السعودي بنظيره الإسرائيلي؟

هل التقى رئيس هيئة الأركان السعودي بنظيره الإسرائيلي؟

مصر تكشف طائراتها المسلحة من دون طيار

مصر تكشف طائراتها المسلحة من دون طيار

فيديو: النائب السعود يُطالب بطرد وفد الاحتلال الإسرائيلي

فيديو: النائب السعود يُطالب بطرد وفد الاحتلال الإسرائيلي