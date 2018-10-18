هيئة الأسرى تتقدم بالتماس لنيابة الاحتلال لاسترداد جثمان الشهيد إلياس ياسين

رام الله - دنيا الوطنتقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، بالتماس تمهيدي لنيابة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد إلياس صالح عبد ياسين (22 عاماً) من بلدة بديا غرب محافظة سلفيت.وأوضحت الهيئة، أنه في حال تم رفض هذا الالتماس أو لم يتم الرد عليه، ستقوم بالتوجه لما يسمى "المحكمة العليا الإسرئيلية"، لتقديم التماس آخر للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد ياسين.يذكر بأن الشاب ياسين كان قد استشهد بتاريخ 15/10/2018، أثناء عبوره الشارع على مفترق قرية حارس غرب مدينة سلفيت، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي عليه.