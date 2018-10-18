شؤون فلسطينية

قيادي بحماس:لن نَسمح للحكومة بممارسة مهامها بغزة كالضفة وأسباب فنية لإلغاء زيارة عباس كامل

قيادي بحماس:لن نَسمح للحكومة بممارسة مهامها بغزة كالضفة وأسباب فنية لإلغاء زيارة عباس كامل
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس) حماد الرقب، إن حركته لن تسمح لحكومة التوافق، بممارسة مهامها في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بسبب التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية بالضفة.

وأوضح حماد، خلال برنامج (استيديو الوطن)، أن إلغاء زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل لقطاع غزة فنية، ومرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر لزيارة اللواء كامل لغزة.

وأشار إلى أن وجود حالة توتر داخل اجتماع إسرائيل المصغر، تعد من الأسباب وتأجيلها إلى موعد آخر، مشدداً على أن العلاقة بين الفلسطينيين ومصر أعمق بكثير من أي خلافات يمكن أن تحدث، إن كان جراء التصعيد.

وأضاف: "قرار القاهرة بما يتعلق بزيارة كامل يُعدّ تقدير موقف، ولا يمثل أي تراجع في العلاقة مع مصر، والتواصل مستمر حتى هذه اللحظة، والترتيب لزيارة الوزير، سيكون خلال أقصر فترة قادمة".

وأشار الرقب، إلى أن الملفات التي كان من المقرر أن بحثها الوزير كامل مع الفصائل الفلسطينية، هي المصالحة والتهدئة والتصعيد الناجم عن مسيرات العودة وكسر الحصار، وهي ذات المواضيع التي يناقشها جهاز المخابرات مع الفصائل.

وفيما يتعلق بالصاروخ الذي أطلق في بئر السبع الليلة قبل الماضية، قال الرقب إن فصائل المقاومة وضحت موقفها من عملية القصف، في أنها عندما تقرر الذهاب إلى تصعيد فهي تحتاج الى قرار من غرفة العمليات المشتركة .

وشدد الرقب أن إنهاء مسيرات العودة وكسر الحصار مرتبط بالنسبة لنا بشيء واحد، هو كسر الحصار دون دفع ثمن سياسي، مضيفاً أن الاحتلال يدفع الشعب الفلسطيني إلى "إبر بنج".

وأكد أن قضية الشعب في غزة ليست مرتبطة بمشكلة كهرباء أو بلديات أو التعامل مع قضايا الفقراء، مشيرا إلى أن هناك شعبا يريد الحرية.

وقال الرقب إن مسيرة العودة ليس ملكا لحركة حماس، وهي من ضمن فصائل العمل والوطني والإسلامي، لافتا: "إننا في الهيئة العليا لكسر الحصار سننزل في الغد وبكل قوة لأننا نحن طلاب حق وطلاب حرية، وإذا أراد أن تتوقف هذه المسيرات يجب دفع الثمن".

وأضاف القيادي في حركة حماس "غزة بإذن الله ستخرج في مسيرات العودة بصورة أكثر تحديا وبمسيرات سلمية جماهيرية شعبية وبدون أي شكل من أشكال العسكرة وبصدورنا العارية".


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