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ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين في حادث طرق قرب البحر الميت

ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين في حادث طرق قرب البحر الميت
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص (شاب في الثلاثينيات من عمره وامرأته في العشرينيات وطفلهما الرضيع البالغ 6 شهور) مصرعهم في حادث طرق مروع، وقع قرب منطقة البحر الميت في شارع رقم 90 اليوم، الخميس، فيما أصيب في الحادث ثلاثة آخرون، وصفت إصاباتهم بأنها طفيفة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع الحادث بين حافلة ركاب وسيارة خصوصية، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وفقاً لما جاء على موقع (عرب 48).

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