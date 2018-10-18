هل التقى رئيس هيئة الأركان السعودي بنظيره الإسرائيلي؟

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (سبق) عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، حول مزاعم وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن لقاء جمع رئيس هيئة الأركان السعودي، فياض الرويلي، برئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، في الولايات المتحدة، مؤكدة أن تلك الأخبار غير صحيحة.وأكدت صحيفة (معاريف)، أن هناك تحسناً في العلاقات بين إسرائيل والسعودية على خلفية ما أسمته بـ "التهديد الإيراني" الذي تخشاه كل من إسرائيل والمملكة العربية السعودية.وكانت الصحيفة الإسرائيلية، قد زعمت في وقت سابق، التقاء آيزنكوت بنظيره السعودي، على هامش مؤتمر قادة الجيوش المنعقد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن محمود فريحات، رئيس الأركان الأردني كان بينهم.