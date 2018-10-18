(الكابينت) يأمر الجيش بالتعامل مع البالونات الحارقة والمظاهرات غداً الجمعة





وبحسب القناة ذاتها، قال الكابينت: "من الصعب على حركة حاس تغيير قواعد اللعبة، واستمرار العنف على السياج الفاصل، وإطلاق البالونات الحارقة".





وكان (الكابينت)، قد عقد جلسة مغلقة مساء أمس الأربعاء، استمرت خمس ساعات ونصف؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية، بعد التصعيد الخطير، الذي شهده قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقرر المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الإيعاز للجيش، بالتصرف لمنع استمرار المظاهرات على السياج الفاصل، وإطلاق البالونات الحارقة، التي تطلق من قطاع غزة إلى مستوطنات غلاف غزة، بحسب ما جاء على موقع القناة 12 الإسرائيلية.