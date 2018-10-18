مناشدة عاجلة الى اهل الخير

رام الله - دنيا الوطنأنا المواطن ناجي اسماعيل ابو العيش من سكان مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أسكن في بيت بالايجار لفترة تزيد عن 20 عاما، ولا يوجد اي مصدر دخل.تراكمت مستحقات ايجار البيت، علما بأن لدي اثنين من الابناء يدرسون في الجامعة وغير قادرين على استكمال دراستهم الجامعية.أناشد أهل الخير بمساعدتنا في توفير الحياة الكريمةللتواصل 0599404915