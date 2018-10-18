كيف قَيّم قادة ومحللون إسرائيليون الأوضاع الأمنية في قطاع غزة؟

رصدت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، موقف بعض القادة والمحللين السياسيين الإسرائيليين، من الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.





وقد أظهر بعض القادة تفاؤلهم من عدم وقوع عملية عسكرية على قطاع غزة، والبعض الآخر، أكد أن الصورة ستتضح بعد يوم الجمعة المقبل، وما سينتج عن المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنونقلت إذاعة (103FM)، عن عمير بيرتس، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، قوله: "إن تدهور الوضع الأمني، سببه عدم وجود خطة استراتيجية للحكومة الإسرائيلية، لذلك في هذه المرحلة من الضروري ترك الحصار الذي لا يطاق، ودعم محمود عباس، الذي يريد أن يحل محل الجناح العسكري.بدوره، أكد الجنرال احتياط غيورا ايلاند، أن الهدوء المحرج، الذي بدأ صباح اليوم الخميس، هو نتيجة للفجوة في تصريحات وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال الأسبوع الماضي، وعدم استعدادهم.أما ديفيد بيتان، عضو الكنيست، فأعلن أنه لن تكون هناك عملية عسكرية في قطاع غزة؛ بسبب أن الحكومة الإسرائيلية خائفة من لجان التحقيق، بحسب ما جاء على موقع القناة 12 الإسرائيلية.المحلل العسكري في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أكد بدوره، أن غداً الجمعة عند السياج الحدودي، سيكون اختبار للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.الكاتب الصحفي آتيلا سومفالفي في (يديعوت أحرونوت)، أكد أن (الكابينت) قرر عدم التسامح مطلقاً مع الهجمات على السياج الفاصل غداً الجمعة.