الوزراء الإسرائيليون يؤيدون توجيه ضربة قاسية لحماس

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن جميع وزراء حكومة نتنياهو، يؤيدون عدم الدخول في عملية واسعة في غزة، مع تأكيدهم في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ ضربة قاسية ضد حركة حماس.ونوه الموقع إلى أن مسيرات العودة على حدود قطاع غزة يوم غد الجمعة، ستحسم قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت) حول الدخول في عملية واسعة في القطاع.وكان قادة جيش الاحتلال العسكريين، أوصوا مجلس الوزراء السياسي الأمني (الكابنيت) بالشروع في عملية عسكرية قصيرة في قطاع غزة، تشمل تنفيذ غارات جوية واسعة النطاق في القطاع.