الرجوب: سياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف إقامة مستوطنات على قمم الجبال

رام الله - دنيا الوطندان محافظ نابلس، أكرم الرجوب، هدم جرافات الاحتلال فجر اليوم مسكناً في خربة أم المراجم، التابعة لقرية دوما جنوب نابلس.وقال الرجوب في حديث إذاعي، اليوم الخميس: إن ما يجري هو تنفيذ لسياسة اليمين المتطرف، التي تقودها الحكومة الإسرائيليةوتدعمها، من خلال توفير الأموال والحماية لقطعان المستوطنين، لإقامة مستوطنات جديدة على قمم الجبال، والمناطق غير المأهولة بالسكان.وشدد الرجوب على ضرورة التواجد وإعادة اعمار الأراضي ذات المساحات المفتوحة، وإلا سيتم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، مشيراً إلى أهمية وجود خطة وطنية موحدة من الكل الفلسطيني، خلف القيادة السياسية في هذه الظروف، من أجل مواجهة المستوطنين، والتوسع الاستيطاني.