رياض منصور: فلسطين تترأس مجموعة تمثل 80% من سكان العالم

رام الله - دنيا الوطنأكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة الـ 77 والصين، برهان على أنها تستحق أخذ العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وقال منصور: "منح فلسطين المزيد من الصلاحيات، يبرهن حقها في الاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وهذا الحدث سيكون استثماراً هائلاً في تركيز دعائم الدولة الفلسطينية في المحافل الدولية".وأضاف: "إن هذا الانتصار، يشكل تحدياً وبرهاناً على أننا قادرون على القيام بما هو مطلوب منا، وأن فلسطين دولة مسؤولة، وتستطيع قيادة هذا التكتل الكبير، كأي دولة مسؤولة تقوم بذلك.ولفت منصور إلى أن فلسطين ستترأس مجموعة 134 دولة، يقطن فيها 80% من سكان العالم، وهي تقود التفاوض على 70% من أجندة الأمم المتحدة في مسائل في غاية الأهمية للبشرية ككل مثل: إلغاء الفقر وحسن التعليم والصحة، ورفع الوضع الاقتصادي لدول الجنوب وتغير المناخ، وكل المسائل التي تلخص فيما يسمى أجندة التنمية المستدامة، وقال:" إننا سنخوض في قضايا غاية في التعقيد والحساسية".