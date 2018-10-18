وزير الدولة ومحافظ مسقط يؤكد الموقف الثابت للسلطنة دعماً لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنخلال استقباله في مكتبه، أكد سعود بن هلال البوسعيدي، وزير ومحافظ مسقط، للسفير د. تيسير جرادات الموقف الثابت للسلطنة، في دعم نضال الشعب الفلسطيني، والدفاع عن قضيته العادلة باعتبار ذلك من صلب أولويات السلطنة، وواجباتها تجاه أمتها ومبادئها السامية.وبالمقابل شكر السفير د. جرادت، السلطنة لكل ما تقدمه وتسخره من إمكانيات في شتى المجالات، تعزيزاً لصمود الشعب الفلسطيني ومؤازرة لقيادته في سعيها المستمر لإنهاء الاحتلال، وتكريس السلام في المنطقة والعالم.