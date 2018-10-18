ألمانيا تقدم ثمانية ملايين يورو لصالح قطاع غزة

وقع بنك التنمية الألماني، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في القدس اليوم، اتفاقية لتزويد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بمبلغ ثمانية ملايين يورو إضافية من الصندوق التكميلي لبنك التنمية الألماني، وذلك بهدف استمرار العمل على تحسين ظروف السكن والمعيشة للسكان في غزة.



ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية امتداداً للاتفاقية الأولى التي تم توقيعها بين الطرفين في تموز/ يوليو الماضي، والتي كانت بمثابة انطلاقة لبداية العمل على المرحلة الثانية من مشروع إعادة إعمار المنازل في غزة؛ حيث سيتم إعادة بناء 345 منزلاً جديدة بميزانية 13.15 مليون يورو، أما بعد الحصول على هذا التمويل الإضافي من بنك التنمية الألماني، فسيتم زيادة عدد المنازل التي سيتم إعادة بنائها ليصل العدد الإجمالي إلى 566 منزلاً بميزانية إجمالية تبلغ 21.15 مليون يوريو.



وفي هذا السياق؛ صرح القائم بأعمال مكتب الممثلية الألمانية في رام الله السيد بيرناد كوبارت "منذ العام 2014، قدمت ألمانيا ما يزيد عن 100 مليون يورو لإعادة بناء المنازل في غزة" وأضاف " لم يساعد هذا التمويل الآلاف من السكان في غزة على إعادة بناء منازلهم فحسب بل خلق أيضاً فرص عمل كانت غزة بحاجة شديدة لها".



هذا وسيوفر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خلال فترة المشروع الذي ستمتد على مدار 18 شهراً، منازلاً آمنة، ومستدامة وذات جودة عالية بالإضافة إلى ضمان حماية حقوقهم القانونية في المستقبل وبخاصة بعد الدمار والتشريد الناجم عن صراع العام 2014.



تجدر الإشارة إلى أنه خلال المرحلة الأولى للمشروع (في الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) 2016 إلى آذار/ مارس 2018) أكمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، إعادة بناء 155 منزلاً.



وأخيراً، سيعيد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بموجب هذه الاتفاقية الموقعة مع بنك التنمية الألماني شركاته الناجحة مع المجلس النرويجي للاجئين للعمل بشكل وثيق مع وزارة الإسكان والأشغال العامة الفلسطينية من أجل إنجاز هذه المرحلة أيضاً من المشروع.



رام الله - دنيا الوطن