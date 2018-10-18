شؤون فلسطينية

ألمانيا تقدم ثمانية ملايين يورو لصالح قطاع غزة

ألمانيا تقدم ثمانية ملايين يورو لصالح قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وقع بنك التنمية الألماني، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في القدس اليوم، اتفاقية لتزويد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بمبلغ ثمانية ملايين يورو إضافية من الصندوق التكميلي لبنك التنمية الألماني، وذلك بهدف استمرار العمل على تحسين ظروف السكن والمعيشة للسكان في غزة.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية امتداداً للاتفاقية الأولى التي تم توقيعها بين الطرفين في تموز/ يوليو الماضي، والتي كانت بمثابة انطلاقة لبداية العمل على المرحلة الثانية من مشروع إعادة إعمار المنازل في غزة؛ حيث سيتم إعادة بناء 345 منزلاً جديدة بميزانية 13.15 مليون يورو، أما بعد الحصول على هذا التمويل الإضافي من بنك التنمية الألماني، فسيتم زيادة عدد المنازل التي سيتم إعادة بنائها ليصل العدد الإجمالي إلى 566 منزلاً بميزانية إجمالية تبلغ 21.15 مليون يوريو.

وفي هذا السياق؛ صرح القائم بأعمال مكتب الممثلية الألمانية في رام الله السيد بيرناد كوبارت "منذ العام 2014، قدمت ألمانيا ما يزيد عن 100 مليون يورو لإعادة بناء المنازل في غزة" وأضاف " لم يساعد هذا التمويل الآلاف من السكان في غزة على إعادة بناء منازلهم فحسب بل خلق أيضاً فرص عمل كانت غزة بحاجة شديدة لها".

هذا وسيوفر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خلال فترة المشروع الذي ستمتد على مدار 18 شهراً، منازلاً آمنة، ومستدامة وذات جودة عالية بالإضافة إلى ضمان حماية حقوقهم القانونية في المستقبل وبخاصة بعد الدمار والتشريد الناجم عن صراع العام 2014.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال المرحلة الأولى للمشروع (في الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) 2016 إلى آذار/ مارس 2018) أكمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، إعادة بناء 155 منزلاً.

وأخيراً، سيعيد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بموجب هذه الاتفاقية الموقعة مع بنك التنمية الألماني شركاته الناجحة مع المجلس النرويجي للاجئين للعمل بشكل وثيق مع وزارة الإسكان والأشغال العامة الفلسطينية من أجل إنجاز هذه المرحلة أيضاً من المشروع.

أخبار ذات صلة

(الكابينت) يأمر الجيش بالتعامل مع البالونات الحارقة والمظاهرات غداً الجمعة

(الكابينت) يأمر الجيش بالتعامل مع البالونات الحارقة والمظاهرات غداً الجمعة

مناشدة عاجلة الى اهل الخير

مناشدة عاجلة الى اهل الخير

كيف قَيّم قادة ومحللون إسرائيليون الأوضاع الأمنية في قطاع غزة؟

كيف قَيّم قادة ومحللون إسرائيليون الأوضاع الأمنية في قطاع غزة؟

الوزراء الإسرائيليون يؤيدون توجيه ضربة قاسية لحماس

الوزراء الإسرائيليون يؤيدون توجيه ضربة قاسية لحماس

الخضري إغلاق إسرائيل لجميع معابر غزة خطوة تُعقد الأوضاع الإنسانية

الخضري إغلاق إسرائيل لجميع معابر غزة خطوة تُعقد الأوضاع الإنسانية

الرجوب: سياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف إقامة مستوطنات على قمم الجبال

الرجوب: سياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف إقامة مستوطنات على قمم الجبال

حزب العمال الأسترالي سيعترف بدولة فلسطين حال وصوله إلى السلطة

حزب العمال الأسترالي سيعترف بدولة فلسطين حال وصوله إلى السلطة

رياض منصور: فلسطين تترأس مجموعة تمثل 80% من سكان العالم

رياض منصور: فلسطين تترأس مجموعة تمثل 80% من سكان العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة الى اهل الخير

مناشدة عاجلة الى اهل الخير

الخضري إغلاق إسرائيل لجميع معابر غزة خطوة تُعقد الأوضاع الإنسانية

الخضري إغلاق إسرائيل لجميع معابر غزة خطوة تُعقد الأوضاع الإنسانية

الرجوب: سياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف إقامة مستوطنات على قمم الجبال

الرجوب: سياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف إقامة مستوطنات على قمم الجبال

وزير الدولة ومحافظ مسقط يؤكد الموقف الثابت للسلطنة دعماً لفلسطين

وزير الدولة ومحافظ مسقط يؤكد الموقف الثابت للسلطنة دعماً لفلسطين

بمستشفى بيت حانون.. علاج حالة جنون هستيرية كادت تودي بحياة أربعينية

بمستشفى بيت حانون.. علاج حالة جنون هستيرية كادت تودي بحياة أربعينية

رباح: التقدم بطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بات استحقاقاً مطروحاً

رباح: التقدم بطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بات استحقاقاً مطروحاً

جامعة النجاح تُشارك في المؤتمر الدولى الرابع للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية

جامعة النجاح تُشارك في المؤتمر الدولى الرابع للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية

مناشدة عاجلة الى الرئيس

مناشدة عاجلة الى الرئيس

منوعات

ليلة وفاة مصطفى متولي..تصرف غريب من عادل إمام دفع رغدة للصراخ بوجهه

ليلة وفاة مصطفى متولي..تصرف غريب من عادل إمام دفع رغدة للصراخ بوجهه

فيديو: رقص مثير لـ&#34;حليمة بولند&#34; يثير غضب الجمهور

فيديو: رقص مثير لـ"حليمة بولند" يثير غضب الجمهور

فيديو: فنانة عربية تثير الجدل &#34;أنا راجل بشكل أنثى&#34;

فيديو: فنانة عربية تثير الجدل "أنا راجل بشكل أنثى"

فيديو: &#34;وحشاني يا أختي جدًا&#34; رسالة غنوة الأخيرة لأنغام

فيديو: "وحشاني يا أختي جدًا" رسالة غنوة الأخيرة لأنغام

فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي.. ولا تخرج من منزلها

فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي.. ولا تخرج من منزلها

سعد لمجرد يحاول الإنتحار... والأثار على معصم يده اليسرى

سعد لمجرد يحاول الإنتحار... والأثار على معصم يده اليسرى

بعد ان قطعت شرايينها... شاهدوا الظهور الأول للنجمة الشهيرة من داخل المستشفى

بعد ان قطعت شرايينها... شاهدوا الظهور الأول للنجمة الشهيرة من داخل المستشفى

يعقوب شاهين: رفضت لقب سفير وشيرين عبد الوهاب نقطة ضعفي

يعقوب شاهين: رفضت لقب سفير وشيرين عبد الوهاب نقطة ضعفي

&#34;ميغان ماركل&#34; حامل بطفلها الأول من الأمير هاري

"ميغان ماركل" حامل بطفلها الأول من الأمير هاري

شاهد ما صحة هذا الفيديو لزوجة ترامب ترقص شبه عارية بالبيت الابيض؟

شاهد ما صحة هذا الفيديو لزوجة ترامب ترقص شبه عارية بالبيت الابيض؟

عربي

ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين في حادث طرق قرب البحر الميت

ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين في حادث طرق قرب البحر الميت

هل التقى رئيس هيئة الأركان السعودي بنظيره الإسرائيلي؟

هل التقى رئيس هيئة الأركان السعودي بنظيره الإسرائيلي؟

مصر تكشف طائراتها المسلحة من دون طيار

مصر تكشف طائراتها المسلحة من دون طيار

فيديو: النائب السعود يُطالب بطرد وفد الاحتلال الإسرائيلي

فيديو: النائب السعود يُطالب بطرد وفد الاحتلال الإسرائيلي