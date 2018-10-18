رباح: التقدم بطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بات استحقاقاً مطروحاً

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، أن التقدم بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بات استحقاقاً مطروحاً، للبناء على ما تحقق بترأس فلسطين لمجموعة الـ77 والصين.وقال رباح في حديث عبر تلفزيون فلسطين: "إنه عندما تتبنى الجمعية العامة العضوية الكاملة، يصبح هناك اعترافات تتوالى وتساعد عدد من الدول الأوروبية والأحزاب والبرلمانات الأوروبية، التي أخذت قرارات توصي لحكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، أن تدفعها للأمام.وأضاف: "إن التصويت لصالح منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، استفتاء يوضح مكانة فلسطين وأهليتها لنيل دولة كاملة العضوية"، واعتبره مؤشر رئيسي على أن اعتماد المجلس الوطني، وقراراته في الجمع بين مقاومة شعبية والتحرك السياسي والدبلوماسي النشط على الساحة الدولية هذان الخطان، يدعمان خط الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، ويكرسان واقعاً جديداً على المستوى الدولي.وأكد رباح حاجتنا إلى خطة للمواجهة في المرحلة المقبلة، موضحاً أن ترأس فلسطين لأكبر تكتل عالمي في إطار الأمم المتحدة له مغزى سياسي ومعنوي وقانوني، وهو موقع متقدم يعترف ويكرس بكيانية فلسطينية، باسم دولة فلسطين، لافتاً إلى أن القانون نفسه ينص على اعتبار دولة فلسطين، أصبحت طرفاً موجوداً في كل مؤسسات الأمم المتحدة، واتفاقاتها وبروتوكولاتها.