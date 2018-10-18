آخر ما كتبه خاشقجي لصحيفة (واشنطن بوست).. "الدول العربية غير حرة"

رام الله - دنيا الوطننشرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، آخر مقال للكاتب السعودي جمال خاشقجي، والذي كان من المفترض نشره خلال الأسبوع الذي تم اختفاؤه فيه.وعلقت في بداية المقال محررة قسم الآراء العالمية في الصحيفة، كارن عطية، بقولها: "إنها تلقت هذا المقال من مترجم ومساعد جمال في اليوم الذي تلا الإبلاغ عن فقدانه، بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول"، لافتة إلى أنه كان قد قرر التأجيل على أمل عودة جمال للصحيفة.واعتبرت أن المقال يعبر عن التزام جمال، وتطلعه إلى الحرية في العالم العربي، وقالت: "حرية ضحى في حياته من أجلها، وسأكون دائماً ممتنة أنه اختار (واشنطن بوست)، ليكون آخر بيت صحفي له، ولمنحنا الفرصة للعمل معاً".ويقول خاشقجي في مقاله الذي عنونه بـ"أشد ما يحتاجه الوطن العربي هو حرية التعبير"، إنه وبعد بحثه على الإنترنت للنظر في مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، والذي نشرته مؤسسة (فريدم هاوس)، توصل لإدراك خطير، هناك فقط دولة عربية واحدة مصنفة "حرة"، وهي تونس، ويليها الأردن والمغرب والكويت في المرتبة الثانية، بتصنيف حرة جزئياً، أما باقي الدول العربي فهي "غير حرة".ويشير جمال إلى أن العرب يعيشون داخل بلدانهم إما غير مطلعين أو مضللين، وبحسبه، فهم لا يستطيعون علاج مشاكلهم التي يمرون بها يومياً، ناهيك عن مناقشتها في العلن.ويلفت خاشقجي إلى أن سردية الدولة تسيطر على النفسية العامة، والعديد يقعون ضحية هذه الرواية الزائفة، مؤكداً أنه من غير المحتمل أن يتغير الوضع.ويتحدث جمال في المقال عن العالم العربي خلال فترة ثورات الربيع عام 2011، حين "كان الصحفيون والأكاديميون وعامة السكان يفيضون بتوقعات لمجتمع عربي مشرِق وحر في بلدانهم، توقعوا التحرر من سيطرة حكوماتهم، والتدخلات المستمرة والرقابة على المعلومات".ويؤكد جمال أنه سرعان ما تم إحباط هذه التوقعات، وهذه المجتمعات بعضها عاد إلى وضعه السابق أو واجه ظروفاً أكثر قسوة من ذي قبل.وقال جمال: "كتب صديقي العزيز الكاتب السعودي المعروف، صالح الشحّي، أحد أبرز الأعمدة المكتوبة في الصحافة السعودية، للأسف، هو يقضي عقوبة سجن غير مبررة لمدة 5 سنوات؛ بسبب تعليقات مزعومة، تعارضت مع خط الحكومة السعودية العام.ويتابع: "منحت الحكومات العربية حرية مواصلة إسكات الإعلام بمعدل متزايد، كان هناك زمن ظن فيه الصحفيون أنّ الإنترنت سيحرر المعلومات من الرقابة والسيطرة المرتبطَين بوسائل الإعلام المطبوعة؛ لكن هذه الحكومات التي يعتمد بقاؤها الفعلي على السيطرة على المعلومات، أعاقت الإنترنت بشدة"، لافتاً إلى اعتقال المراسلين المحليين، وحظر الإعلانات للإضرار بعائدات وسائل إعلام معينة.وقال: إن هناك عدداً قليلاً من الواحات التي لا تزال تجسد روح الربيع العربي، مضيفاً: "تواصل حكومة قطر دعم التغطية الإخبارية الدولية مقارنةً مع تمويل دول الجوار تجذير سيطرة النظام العربي القديم على المعلومات".وتابع خاشقجي: "في حين أن المنافذ الإعلامية في تونس والكويت حرّة، إلا أن تركيزها على القضايا المحلية، وليس على القضايا التي يواجهها العالم العربي الكبير".وبين أنهم "يترددون في توفير منصة للصحفيين من السعودية ومصر واليمن، حتى لبنان، جوهرة التاج العربي، عندما يتعلق الأمر بالصحافة الحرّة، سقط ضحية استقطاب ونفوذ حزب الله الموالي لإيران".وأشار إلى أن العالم العربي اليوم، يواجه "نسخته الخاصة من الستار الحديدي، التي لا تفرضها جهات خارجية، ولكن من خلال القوى المحلية المتنافسة على السلطة".وختم بقوله: "على المواطنين في الوطن العربي، أن يتمكنوا من الاطلاع على الأحداث العالمية، و"ما هو أهم من ذلك، نحن بحاجة إلى توفير منصة للأصوات العربية، ونحن نعاني من الفقر وسوء الإدارة وسوء التعليم".وقال: إن "إنشاء منتدى دولي مستقل ومعزول عن تأثير الحكومات القومية، التي تنشر الكراهية من خلال الدعاية، سيمكن الناس العاديين في العالم العربي من معالجة المشاكل البنيوية التي تواجهها مجتمعاتهم".