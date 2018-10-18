ضاحي خلفان يُحلل حروف اسم خاشقجي بطريقة غريبة

رام الله - دنيا الوطنحلل نائب قائد شرطة دبي، حروف اسم عائلة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بطريقة مثيرة وغريبة.وفي تغريدة له عبر حسابه على (تويتر)، قال خلفان: "خ=خطف، ا=أحمق، ش=شري، ق= قطري، ج=جاسوس، ي=يحتمل".وأضاف أن الجملة الناتجة عن تحليل حروف خاشقجي هي: "يحتمل جاسوس قطري شري أحمق خطف خاشقجي".وأثارت تغريدات خلفان سخرية واسعة من قبل مغردين، لا سيما أنها تأتي عقب تقديمه، روايات مثيرة عن قضية خاشقجي.