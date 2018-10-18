ضاحي خلفان يُحلل حروف اسم خاشقجي بطريقة غريبة
رام الله - دنيا الوطن
حلل نائب قائد شرطة دبي، حروف اسم عائلة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بطريقة مثيرة وغريبة.
وفي تغريدة له عبر حسابه على (تويتر)، قال خلفان: "خ=خطف، ا=أحمق، ش=شري، ق= قطري، ج=جاسوس، ي=يحتمل".
وأضاف أن الجملة الناتجة عن تحليل حروف خاشقجي هي: "يحتمل جاسوس قطري شري أحمق خطف خاشقجي".
وأثارت تغريدات خلفان سخرية واسعة من قبل مغردين، لا سيما أنها تأتي عقب تقديمه، روايات مثيرة عن قضية خاشقجي.
حلل نائب قائد شرطة دبي، حروف اسم عائلة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بطريقة مثيرة وغريبة.
وفي تغريدة له عبر حسابه على (تويتر)، قال خلفان: "خ=خطف، ا=أحمق، ش=شري، ق= قطري، ج=جاسوس، ي=يحتمل".
وأضاف أن الجملة الناتجة عن تحليل حروف خاشقجي هي: "يحتمل جاسوس قطري شري أحمق خطف خاشقجي".
وأثارت تغريدات خلفان سخرية واسعة من قبل مغردين، لا سيما أنها تأتي عقب تقديمه، روايات مثيرة عن قضية خاشقجي.
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