مصر تكشف طائراتها المسلحة من دون طيار

رام الله - دنيا الوطنكشفت القوات المسلحة المصرية، رسمياً ولأول مرة عن منظومة طائراتها المسلحة من دون طيار، التي زودت بها القوات الجوية مؤخراً.وعرضت وزارة الدفاع المصرية للمرة الأولى، منظومات الطائرات الموجهة المسلحة "وينغ لونغ"، في إطار فيلم وثائقي نشره المتحدث العسكري على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة العيد 45 للقوات الجوية.ويمكن رؤية الطائرات العسكرية القتالية من دون طيار "لونغ وينغ"، وهي مسلحة بصاروخي Blue Arrow-7 الموجهين بالليزر.والقوات الجوية كانت أيضاً على موعد مع "نقلة كبرى، بانضمام أحدث منظومات التسليح حول العالم، ومنها طائرات الرافال متعددة المهام، وطائرات إف 16 بلوك 52، الهليكوبتر الهجومي من طراز أباتشي، منظومات الطائرات الموجهة المسلحة، وينغ لونغ، فضلاً عن التعاقد على نظم أخرى حديثة".