شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تُشارك في المؤتمر الدولى الرابع للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية

جامعة النجاح تُشارك في المؤتمر الدولى الرابع للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
تشارك جامعة النجاح الوطنية في فعاليات المؤتمر الدولى الرابع للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية "التراث والهوية بين الإبداع والتجديد" والذي سيعقد في مدينة دهب جنوب سيناء، فى الفترة من 24-27 أكتوبر الجارى، والذي تنظمه الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية.

ويتناول المؤتمر جملة من الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالحضارة العربية والإسلامية والآثار التاريخية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمثقفين من الدول العربية والأجنبية، منها: مصر والأردن وفلسطين والجزائر والسعودية والإمارات العربية والمغرب وهولندا.

تتضمن الجلسة الافتتاحية تعريف بفاعليات الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية على مدار ثلاث سنوات من قبل الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ونقيب مصممي الفنون التطبيقية، وجمعية النجاة الخيرية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومنظمة التربية والعلوم والثقافة الإسلامية (إيسيسكو)، ورئيس المؤتمر الاستاذ الدكتور محمد زينهم.

يتناول الباحثون قضايا مختلفة في مجالات الفنون والعمارة الاسلامية والحرف العربي والصورة الرقمية، ودور التكنلوجيا في حماية مقتنيات المنسوجات الاثرية، ودراسة تحليلية لاوجه التاثير والتاثر بالفن الاسلامي، والعمارة المغربية في الاندلس ودور العمارة البيئية المستدامة في التصميم الداخلي للمنتجعات السياحية، ومواضيع بحثية تناولت المنسوجات والزجاج والتصميم الصناعي والخزف، وتقنيات الاثاث في الحضارة المصرية القديمة.

كما سيتناول الباحثون طباعة المنسوجات والعمارة الرقمية واثرها على التعليم الهندسي المعماري، وكذلك معايير للربط الذهني في تصميم الأزياء والهوية المصرية، واعادة تأهيل المباني التراثية بتطبيقات التكنلوجيا المتقدمة، وتطرق احد البحوث الى عمارة المسجد في الجزائر، وفن النسيج اليدوي.

ويمثل الجامعة  في هذا المؤتمر الدكتور هاني الفران، عضو هيئة تدريس في كلية الفنون الجميلة، ومدير مركز التصميم الداخلي والديكور التلفزيوني في بحث حول أهمية دور التصميم الداخلي في تعزيز الهوية الثقافية للفضاء الداخلي.

هذا ويعتبر المؤتمر من أهم المؤتمرات الدولية التي تعقد سنوياً للتأكيد على دور الحضارة العربية والاسلامية باشراف الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، والتي تقوم بدورها بنشر البحوث بعد تقييمها في مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية المحكمة.

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