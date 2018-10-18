مناشدة عاجلة الى الرئيس

رام الله - دنيا الوطنأنا المواطن / وليد عبدالكريم محمد المقادمة , احمل هوية رقم (401769898) , اتقدم لسيادتكم بكتابي هذا ملتمسا حضرتكم بمساعدتي في تحرير شهادتي الجامعية لدى كلية الدراسات المتوسطة – جامعة الأزهر في غزة حتى أمارس كافة صلاحياتي ومهنتي كممرض عام لخدمة أبناء شعبنا الصامدمع العلم أنني انهيت دراستي في كلية المهن الصحية تخصص التمريض العام لسنة 2017 م بتقدير جيد جدا ، ولم استطع سحب شهادتي الجامعية بسبب الرسوم الفصلية المستحقة للجامعة وذلك بسبب ما نمر به من ضائقة مالية ، لذا اتوجه لسيادتكم بتقديم ما امكن من جهد حتى ازاول مهنتي في خدمة شعبي