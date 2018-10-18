البرغوثي: الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة كارثية

رام الله - دنيا الوطنوصف الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الأوضاع الإنسانية والصحية في غزة بالكارثية، مطالباً بوقف خنق الحياة فيها.وبين البرغوثي خلال زيارته لمجمع الشفاء الطبي، أن مشهد المرضى والجرحى، يلخص مدى خطورة المستوى المعيشي والصحي، الذي خلفته سنوات الحصار والانقسام.وأضاف: "إننا حملنا وسنحمل هم غزة، وسنواصل العمل مع الجميع؛ لإنهاء هذا الوضع الكارثي، وإعادة الحياة لمليوني مواطن، هم الآن تحت مستويات خطيرة من الفقر والبطالة والأوضاع الصحية والعلاجية الصعبة.من جانبه، استعرض د. مدحت عباس، مدير عام مجمع الشفاء الطبي، صورة الوضع المأساوي، الذي تعيشه مستشفيات قطاع غزة، جراء الأزمات المركبة، التي تزيد من خنق فرص العلاج لآلاف المرضى، خاصة خلال الفترة الحالية في ظل اشتداد أزمة نقص الأدوية والمهام الطبية، والأوضاع الميدانية منذ الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، وتزايد أعداد الشهداء والجرحى، والذين اكتظت بهم أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة.وبين طبيعة الإصابات الصعبة، التي تطلبت تعاملاً جراحياً وتدخلات جراحية عاجلة، استمرت لعدة ساعات متواصلة، كما تطرق إلى أهم الاحتياجات الطبية من الأدوية والمستهلكات المهمة، المستشفى بحاجة ملحة لها لضمان استمرار الخدمة الصحية للمرضى والجرحى على حد سواء.وفي نهاية الزيارة، تفقد الوفد برفقة د. مراد القوقا، وأ. نعيم البنا، بعض جرحى مسيرة العودة الكبرى.