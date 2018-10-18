تخريب 28 سيارة في قرية المزرعة القبلية بالضفة الغربية





وأضاف أن "الشرطة لم تحضر، لكن حضر رجال مقر التنسيق والارتباط".



رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أنه تم تخريب 28 سيارة هذا الأسبوع في قرية المزرعة القبلية الفلسطينية في وسط الضفة الغربية، وتم تمزيق إطارات بعض السيارات، ورش بعضها بكتابات عنصرية بالعبرية، وإلى جانبها رسم لنجمة داود، بحسب ما نقله سكان من القرية.ووفقاً للفلسطينيين، فقد وصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد شكوى السكان، لكن بعض الفلسطينيين رشقوهم بالحجارة، ونتيجة لذلك لم تدخل الشرطة إلى البلدة.وقال رئيس السلطة المحلية في القرية، سعيد شرتح، لصحيفة (هآرتس): "عثرنا ليلة الأحد وصباح الاثنين على عدة سيارات تم تمزيق إطاراتها.وكتبوا على سيارة تابعة للبلدية، وعلى حافلة القرية شعار "كفى للعمليات" باللغة العبرية، كما رسموا نجمة داود على السيارات.